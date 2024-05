Sonia Bruganelli e quella battuta pungente in diretta a Vladimir Luxuria (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera Sonia Bruganelli ha fatto una simpatica battuta a Vladimir Luxuria facendo riferimento al suo ruolo di opinionista della precedente edizione. Ecco che cosa è successo.

La battuta di Sonia Bruganelli

Sappiamo bene che Vladimir Luxuria è stata concorrente, inviata e poi opinionista de L’Isola dei Famosi. La sedicesima e la diciassettesima edizione ha visto alla conduzione Ilary Blasi e accanto a lei per due anni c’è stata proprio Vladimir. Questa ha preso il posto della presentatrice romani nel corso della corrente edizione e ha voluto come compagni di viaggio Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Ormai non è una novità che una opinionista prenda il posto del conduttore e questo Sonia lo sa bene. Avendo avuto questo ruolo anche al Grande Fratello Vip, infatti, è arrivata nel momento in cui Alfonso Signorini ha sostituito la Blasi. Ed è per questa ragione che si è lasciata andare a una battuta che ha divertito tutti i presenti.

Vladimir Luxuria è entrata in studio salutando il pubblico e i sui due opinionisti. Poi ha fatto alzare in piedi proprio Sonia Bruganelli per mostrare a tutti il suo bellissimo abito. L’opinionista ha lasciato il suo posto commentando: “Guarda che è pericolosissimi fare alzare l’opinionista, è un attimo“. Anche Vladimir si è messa a ridere e le ha fatto i complimenti per l’outfit.

"Guarda che è pericolosissimo far alzare l'opinionista" 😂

Sonia ✈️#Isola pic.twitter.com/8j3d0iivDG — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024

La parentesi si è chiusa molto velocemente ma non è passata inosservata agli occhi del popolo dei social. Gli utenti infatti hanno lasciato dei messaggi come “fantastica, Sonia” oppure delle emoticon con le lacrime agli occhi per le risate.