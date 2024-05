Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Joe Bastianich è sbottato prima con Daniele Radini Tedeschi e poi anche con la produzione de L’Isola dei Famosi. Ma andiamo subito a vedere che cosa è accaduto nel corso della diretta.

Lo sfogo di Joe Bastianich

Vladimir Luxuria ha chiamato in zona nomination Joe Bastianich per parlare con lui del suo percorso sull’Isola dei Famosi. Questo perché tutti hanno notato un cambiamento e l’imprenditore stesso ha affermato di voler evolvere come persona:

“Quando mi sono trovato qui, venendo gente che mostrava emozione abbracciandosi mi sono trovato in difficoltà. Io mostro l’emozione in altri modi, e persone che mi conoscono lo sanno. Però è giusto affrontare le tue debolezze quando sei in estrema difficoltà”.

Vladimir Luxuria, dopo questo bel momento, ha voluto far parlare Joe Bastianich con Daniele Radini Tedeschi. Tra loro su L’Isola dei Famosi non c’è mai stata molta simpatia e spesso hanno litigato, cosa che è capitata anche questa sera a distanza.

L’ex naufrago infatti lo ha accusato di non essere vero e di tutta risposta l’ex giudice di MasterCehf ha replicato: “Lasciamo parlare le persone ignoranti. dovresti leggere i miei best seller che rivelano cosa penso del mondo“. Poi però ha anche criticato la produzione per aver rovinato con questo confronto un bel momento:

“Ho una domanda per la regia. Perché hai trasformato un momento così bello e intelligente in una cosa così brutta e minimale?”.

Vladimir ha prontamente replicato a Joe Bastianich: “Bisogna essere pronti a sentire che piacciono e che non piacciono. Questo è lo Spirito dell’Isola“. Il naufrago è poi tornato al suo posto chiudendo così la discussione.