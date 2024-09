Grosse novità a Ballando con le Stelle! Milly Carlucci, dopo l’addio di alcuni professionisti, ha rinnovato il cast di maestri. Ecco chi sono i nuovi insegnanti.

I nuovi maestri di Ballando con le Stelle

Mancano due settimane alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del talent show di Milly Carlucci.

Qualche settimana fa i canali social del programma hanno anche annunciato il cast del programma, che quest’anno promette scintille.

Tuttavia il corpo di ballo dei maestri subirà una vera rivoluzione. A dire addio alla trasmissione sono stati infatti non solo Lucrezia Lando, ma anche Simone Casula, da anni volti storici del talent.

In queste ore però sono stati rivelati i nuovi insegnanti che affiancheranno i Vip. Andiamo a fare la loro conoscenza.

Giovanni Pernice entra nel cast di maestri di Ballando con le Stelle

Il primo nuovo volto che entra a far parte del corpo dei maestri è Giovanni Pernice.

Il ballerino siciliano dal 2015 è tra professionisti di Strictly, versione britannica del talent show di Rai 1.

Giovanni è amatissimo nel Regno Unito e su Instagram vanta più di 1,1 mln di follower.

Ma andiamo avanti.

Nikita Perotti e Sophia Berto

Tra i nuovi maestri di Ballando con le Stelle troveremo anche due ex volti ben noti ai fan del talent.

Loro sono Nikita Perotti e Sophia Berto, due giovanissimi ballerini di 20 anni.

Il pubblico di Rai 1 forse li ricorderà per aver vinto Ballando On The Road nel 2023.

Da quest’anno invece danzeranno insieme ai famosi scelti da Milly Carlucci.

Erica Martinelli

Anche Erica Martinelli entra nel cast di maestri della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La ballerina è una danzatrice di latino.

Nel corso della sua carriera ha vinto diverse competizioni.

Ma non è ancora finita.

Carlo Aloia arriva a Ballando con le Stelle

A far parte dei maestri del talent show c’è anche Carlo Aloia.

Il pubblico forse ricorderà molto bene il danzatore, 2 volte campione italiano di balli latino americani.

In passato infatti Carlo ha partecipato al talent show di Canale 5 Baila, condotto da Barbara d’Urso.

E infine…

Rebecca Gabrielli

Infine a entrare nel cast di maestri di Ballando con le Stelle c’è Rebecca Gabrielli.

Già in passato la professionista ha preso parte al talent, accompagnando i Vip che si sono messi alla prova come ballerini per una notte.

Da quest’anno invece Rebecca affiancherà uno dei concorrenti del talent show.

Non resta che attendere la prima puntata di Ballando dunque per scoprire cosa accadrà.