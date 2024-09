Dopo Lucrezia Lando anche un altro ballerino molto noto al pubblico non sarà in gara nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Simone Casula, molto amato dagli spettatori. Pare che i motivi siano legati alla scelta del casta di quest’anno. Ecco cosa ha scritto il professionista.

Simona Casula rivela che non sarà in gara nella nuova edizione di Ballando con le stelle

Poco fa vi abbiamo dato notizia dell‘assenza di Lucrezia Lando da questa edizione di Ballando con le stelle. La ballerina professionista, che per anni è stata nel cast del programma di Milly Carlucci, ha rivelato che non ci sarà quest’anno. Il motivo è legato ad altri progetti lavorativi che lei ha deciso di intraprendere.

Ma adesso arriva notizia anche di un’altra assenza, questa volta di un ballerino uomo. Parliamo di Simone Casula che ha fatto parte del cast del programma nelle ultime due edizioni andate in onda. Nel 2022 ballò con Rosanna Banfi, mentre nel 2023 con Rosanna Lambertucci. Il professionista è molto amato dal pubblico, l’esibizione dedicata alla nonna nel 2022 fece commuovere tutti.

Ma, come detto, purtroppo quest’anno non prenderà parte a Ballando con le stelle ed è stato proprio lui a farlo sapere attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Ha infatti scritto: “Cari amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.

Come leggiamo, la scelta di non mettere in gara Simone Casula è stata della produzione di Ballando con le stelle. Ma per i suoi fan ci sarà comunque la possibilità di vederlo in coppia con gli ospiti di ogni puntata.