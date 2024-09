Giulia De Lellis ha scatenato la polemica raccontando di non essere uscita dal suo ufficio per tutto il giorno. Il video

Un commento di Giulia De Lellis in un suo recente video ha sollevato una grossa polemica. Dopo essere uscita dal suo ufficio nel tardo pomeriggio, infatti, ha affermato stupita di non avere mai lasciato il luogo di lavoro per tutto il giorno.

Le parole di Giulia De Lellis scatenano la polemica

Al momento tutti i fan dell’influencer si interrogano sulla sua vita privata, chiedendosi se sia davvero fidanzata con Tony Effe oppure no. Al momento, nonostante le molte interviste nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni chiare. Giulia, per esempio, a Cosmopolitan ha detto:

“Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante. Ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare. Il mio cuore è leggero e forse non è neanche più troppo solo”.

Nelle ultime ore però si è sollevata una polemica sui social che si discosta dalla vita personale e va a intaccare quella professionale. Nel video qui sotto infatti possiamo vedere Giulia De Lellis che esce dal suo ufficio e si stupisce del fatto che è rimasta per tutto il giorno sul luogo di lavoro, entrando con la luce del sole e uscendone di notte:

“Comunque è veramente assurdo entrare in ufficio con la luce del giorno e uscire che è notte. Mi sono appena resa conto di non essere uscita da tutto il giorno fuori. Neanche con la testa dall’ufficio! Mi ha fatto un attimo effetto perché ho chiuso la porta che era giorno, la riapro ed è notte”.

Giulia tesoro, benvenuta nella tipica giornata lavorativa di noi comuni mortali pic.twitter.com/MiJG1B5Z1e — Valentina Federici (@Vale_Rici) September 6, 2024

Il commento di Giulia De Lellis ha fatto infuriare molti persone che navigano sul web e per questo l’hanno attaccata. Altri ancora invece la difendono affermando che si stia riferendo alle giornate che si accorciano visto che l’estate sta finendo e ci stiamo avvicinando all’autunno. Sicuramente da parte di Giulia non ci sarà stato alcun intento di creare polemica e, al massimo, si sarà spiegata male.