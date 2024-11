Elettra Lamborghini ha rivelato di aver portato un regalo per Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle e il pubblico si è chiesto che cosa sarebbe mai potuto essere. Ora, forse, abbiamo la risposta.

Il presunto regalo di Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli

Elettra Lamborghini è stata una ballerina per una notte a Ballando con le stelle e ha incantato tutto il pubblico durante la sua performance. Alla fine, si è spostata verso il bancone dei giudici e qui c’è stata un’interazione con Selvaggia Lucarelli.

Le due si sono salutate e Selvaggia ha rivelato che tra loro ci sono dei trascorsi, anche se nessuna delle due ha rivelato di che tipo. La Lamborghini ha poi affermato di averle portato un regalo ma la produzione non ha voluto farlo entrare in studio.

Tutti, compresa Selvaggia Lucarelli, si sono chiesti di che cosa potesse trattarsi e forse la soluzione l’ha data Davide Maggio. L’esperto del mondo televisivo, infatti, ha scritto sul proprio profilo Twitter che Elettra avrebbe portato un sex toy alla giudice:

“Comunque il regalo che Elettra Lamborghini aveva portato a Selvaggia Lucarelli era un dildo enorme”.

in tempo per assistere a questo scambio incredibile #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/iSfEC6NncS — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) November 16, 2024

Sarà vero oppur no? Al momento non lo sappiamo perché nessuna delle due protagoniste lo ha svelato. Lo scopriremo solo con il tempo, nel caso Elettra o Selvaggia vorranno dirlo. Noi vi terremo informati nel momento in cui ne sapremo di più.