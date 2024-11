Elettra Lamborghini ha sorpreso tutti danzando a Ballando con le stelle come ballerina per una notte. Ecco com’è andata

Questa sera Elettra Lamborghini è scesa in pista a Ballando con le stelle come ballerina per una notte. Ecco com’è andata la sua esibizione e come hanno votato i giudici.

Elettra Lamborghini ballerina per una notte

Dopo una serie di esibizioni entusiasmanti, anche Elettra Lamborghini è scesa in pista a Ballando con le stelle per mettersi alla prova. La sua performance ha stupito tutti e le ha fatto guadagnare l’applauso del pubblico. Poco prima, nel suo video di presentazione, ha rivelato alcune cose su di sé come il fatto di essere perfezionista:

“Cerco sempre di dare il meglio di me stessa. Da bambina sono sempre stata molto felice, poi verso la pubertà mi sono incupita. Dopo sono tornata birbantella ma con il cervello.

Con i miei genitori sono sempre andata molto d’accordo. Non li vedo tanto perché sto molto all’estero perché il mio lavoro mi piace troppo. Non riesco a stare mai ferma”.

Poi è effettivamente scesa in pista danzando su un brano in spagnolo accompagnata da Moreno Porcu. Complimenti da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Come al solito, Paolo Belli le ha fatto firmare un ‘contratto’ con la promessa di tornare il prossimo anno come concorrente. Accetterà? Staremo a vedere.