Scopriamo insieme chi sono gli eliminati dell’ottava puntata di Ballando con le stelle, in onda il 16 novembre 2024. La classifica

Milly Carlucci torna con un nuovo appuntamento con lo show danzante da lei condotto. Chi sono gli eliminati di questa sera, nell‘ottava puntata di Ballando con le stelle? Ecco tutto ciò che è andato in onda sabato 16 novembre 2024.

Gli eliminati dell’ottava puntata di Ballando con le stelle

Anche questa sera i giudici si sono ritrovati a dare le loro opinione in merito alle esibizioni portate in pista dai ballerini. Ovviamente, non sono mancati gli scontri e le frecciatine tra gli uni e gli altri. Ma chi sono stati gli eliminati dall’ottava puntata di Ballando con le stelle il 16 novembre 2024? Qui di seguito vi lasciamo la classifica provvisoria.

Classifica provvisoria dell’ottava puntata di Ballando con le stelle

Poi è arrivato il momento dell’assegnazione del tesoretto. Alberto Matano ha criticato la severità della giuria verso alcune coppie. Per tale ragione ha voluto donarlo a Luca Barbareschi. Rossella Erra, poi, ha voluto assegnare il suo tesoretto a Federica Pellegrini.

Ma chi sono gli eliminati dell’ottava puntata di Ballando con le stelle, in onda il 16 novembre 2024? Allo spareggio, quindi, sono andati Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi. Tuttavia vedremo solo la prossima settimana chi sarà eliminato perché l’ora si è fatta troppo tarda e Milly Carlucci ha dato la buonanotte.