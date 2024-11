Francesco Paolantoni, dopo l’infortunio della sua maestra Anastasia Kuzmina, si è dovuto esibire da solo in pista a Ballando con le stelle. Il pubblico lo ha acclamato.

La danza di Francesco Paolantoni

Come abbiamo visto nel corso della puntata, Anastasia Kuzmina si è infortunata. La ballerina professionista ha preso una brutta storta durante la prima manche di Ballando con le stelle e per tale ragione è dovuta stare ferma per tutto il resto della serata.

Milly Carlucci ha controllato la sua situazione più volte e il pubblico è venuto a sapere che le è stata fatta anche una iniezione per farla stare meglio. Purtroppo, però non si è ripresa in tempo e la presentatrice ha esclamato:

“In caso di infortunio noi aspettiamo per sapere come va la situazione. Ma mi sembra che non sia aria. Paolo, tu dovrai accompagnarli in pista facendo attenzione che lei sia seduta. Non deve toccare per terra”.

I due non si sono voluti ritirare e per questo motivo Francesco Paolantoni ha ballato da solo. Il comico ha quindi iniziato a danzare sulle note di “Nel blu dipinto di blu” mentre una divertita Anastasia lo guardava sul divanetto al centro dello studio. La giuria gli ha assegnato un totale di 30 punti.