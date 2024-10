Anche questa sera, come ogni sabato da qualche settimana, si è conclusa la puntata della gara condotta da Milly Carlucci. Ma chi sono stati gli eliminati di Ballando con le stelle il 26 ottobre 2024? Andiamo a scoprire i loro nomi e la classifica.

Gli eliminati della quinta puntata di Ballando con le stelle

Come ogni sabato sera che si rispetti, anche in questa giornata è andata in onda una nuovissimo e imperdibile appuntamento con lo show sotto la guida di Milly Carlucci. I giudici hanno commentato le esibizioni dei concorrenti e di certo non sono mancate le numerose discussioni che, come sempre, animano il programma.

Ma chi sono gli eliminati della quinta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 26 ottobre 2024? Qui di seguito potete leggere la classifica provvisoria.

La classifica provvisoria

In seguito è stato assegnato il tesoretto da parte di Alberto Matano, che ha assegnato i suoi punti a Federica Nargi. Rossella Erra, poi, ha scelto Anna Lou Castoldi e Nikita. Ed è a questo punto che è stata mostrata la classifica aggiornata e definitiva, senza contare il televoto.

La classifica definitiva, che comprende i tesoretti, di Ballando con le stelle

Alla fine nessuno ha dovuto abbandonare la gara, ma sono stati decretati vincitori Anna Lou e Nikita. Questo perché Nina Zilli ha dovuto ritirarsi o probabilmente lo farà prossimamente. Ecco, quindi, chi sono gli eliminati della quinta puntata di Ballando con le stelle, in onda oggi sabato 26 ottobre 2024. Ve lo sareste aspettato?