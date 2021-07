1 Un’ex corteggiatrice vorrebbe fare Ballando con le Stelle

A settembre finalmente torna su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e la grande macchina del talent show si è già messa in moto. Attualmente infatti gli autori sono alla ricerca di un cast perfetto, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Nel mentre Milly Carlucci, che ancora una volta tornerà alla conduzione del programma, qualche settimana fa nel corso di un’intervista ha svelato che potrebbe accadere. La presentatrice ha ammesso che vorrebbe un ritorno del pubblico in studio, che lo scorso anno, per via della pandemia, non era presente. Queste le dichiarazioni della Carlucci:

“Stiamo preparando la nuova edizione. Vorremmo più di tutto fare un Ballando con le Stelle con il pubblico. L’assenza di pubblico in sala toglie. Il grande interlocutore è il pubblico da casa ma non c’è l’applauso, la risata, il brusio, il “buu” di disapprovazione, ecc… […] Bisogna capire le nuove regole, per non rifare un’altra edizione Covid. Facevamo tamponi ogni tre giorni”.

In queste ore nel mentre è arrivata una notizia inaspettata che sta già facendo discutere il web. Un’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne si è infatti candidata per partecipare a Ballando con le Stelle! Parliamo di Beatrice Valli, che come è noto solo recentemente ha dato alla luce la sua seconda figlia, nata dall’amore con Marco Fantini, conosciuto proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni dell’influencer, rilasciate al settimanale Nuovo e riportate da Isa&Chia:

“Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”.

Che dunque Milly Carlucci accolga la candidatura di Beatrice Valli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe davvero far parte del cast di Ballando con le Stelle? In attesa di scoprire cosa accadrà, alcune ore fa è stato fatto il nome del primo probabile concorrente della nuova edizione del talent. Rivediamo di chi si tratta.