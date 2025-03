C’è grande attesa per lo spin off di Ballando con le Stelle. Uno dei giudici ha spoilerato “per errore” in diretta televisiva l’intera giuria della trasmissione primaverile di Milly Carlucci. Ecco chi ritroveremo.

Ballando con le Stelle, la giuria dello spin off

Milly Carlucci per il ventennale di Ballando con le Stelle ha deciso di fare le cose in grande! La conduttrice televisiva infatti ha pensato bene di realizzare uno spin off, che vedremo dal 9 al 30 maggio su Rai 1, per 4 sabati. Qui si sceglierà uno dei nuovi professionisti che formerà il cast degli insegnanti del dance show.

TV Blog ha lanciato le prime indiscrezioni sulla trasmissione e ci si è subito chiesti non solo come si sarebbe svolto il programma, ma anche chi sarebbero stati i giudici che compongono, come di consueto, la giuria di Ballando con le Stelle. Ebbene inconsapevolmente potremmo avere trovato una risposta. Questo perché se il sito dava per certe Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pare che non saranno le sole.

Ivan Zazzaroni infatti ha spoilerato senza volere, che tornerà insieme alle sue due colleghe citate, a Fabio Canino e a Guillermo Mariotto nella giuria dello spin off di Ballando con le Stelle. Il giornalista durante la puntata di Tango, trasmissione condotta da Luisella Costamagna su Rai 2, si è lasciato scappare quanto segue:

“Lo spin off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis, autore di Ballando. La giuria? Ti pare che Milly cambi?”.

Indirettamente quindi Ivan Zazzaroni ha lasciato intendere che non ci saranno cambiamenti e che ritroveremo la giuria fissa e originale della trasmissione. Non dovrebbero esserci dunque delle sorprese in vista dello spin off di Ballando con le Stelle.

Come si suol dire in questi casi: squadra che vince… non si cambia!