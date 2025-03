Bonolis non capisce il concorrente di Avanti Un Altro: la reazione è tutta da ridere

In puntata giovedì ad Avanti Un Altro si è presentato un concorrente di nome PierGiuseppe. Paolo Bonolis però non riusciva a capire le sue parole. Non è tardata ad arrivare la reazione del conduttore!

Avanti Un Altro, Bonolis non capisce il concorrente

La presenza di Avanti Un Altro nel palinsesto di Canale 5 è sempre una boccata d’aria fresca! Paolo Bonolis, con il supporto di Luca Laurenti e tutti i protagonisti dalle 18:45 alle 20:00 ci regala dei bei momenti di spensieratezza e divertimento. Uno dei tanti arriva dalla puntata di giovedì 6 marzo.

Tra gli ultimi concorrenti a giocare ad Avanti Un Altro è arrivato PierGiuseppe. Il partecipante ha raccontato di arrivare da Potenza per poi parlare un po’ di sé e mandare qualche saluto.

Peccato che non appena PierGiuseppe si è raccontato nella breve presentazione, Paolo Bonolis ha cominciato a ridere senza riuscire a fermarsi: “Perché mi fate questo”. Dall’altra parte il suo collega Luca Laurenti, che ha affermato di non aver capito niente delle parole pronunciate dal concorrente potentino. Il pubblico in studio ha cominciato a rumoreggiare tra una risata e un’altra. Lo stesso PierGiuseppe è parso divertito del siparietto che ha inavvertitamente creato.

Il fatto è proseguito ancora per alcuni minuti e non è mancata anche l’imitazione da parte di Paolo Bonolis, sempre più divertito dalla scena bizzarra.

A questo punto viene anche da chiedersi come sia andata a questo punto l’avventura di PierGiuseppe ad Avanti Un Altro. Ebbene il concorrente durante il gioco non è riuscito a fare la tripletta di risposte e ne ha indovinate solo due sulle quattro a disposizione. Per tale ragione ha dovuto abbandonare e salutare tutti.

In generale si è trattato però di un momento molto divertente ad Avanti Un Altro, che ha coinvolto sia il pubblico in studio che da casa.