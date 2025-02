Milly Carlucci tornerà in TV con uno spin off dedicato al ventennale di Ballando con le Stelle! Ecco tutto ciò che c’è da sapere, quando inizia, quante puntate saranno, da chi sarà formata la giuria e chi saranno i protagonisti che ne faranno parte.

Quando inizia lo spin off di Ballando con le Stelle

TV Blog e Giuseppe Candela su Dagospia in queste settimane ci hanno dato diversi dettagli sullo speciale di Ballando con le Stelle pensato da Milly Carlucci e dalla squadra di lavoro Rai. Sarà interamente dedicato al ventennale del programma e ai protagonisti che ne hanno fatto parte.

Ora abbiamo però anche una data, come svelato dalla prima fonte citata.

Quando inizia lo spin off di Ballando con le Stelle? Se siete amanti della trasmissione cerchiate in rosso sul calendario il 9 maggio!

Quante puntate sono

Stando a quanto riportato da TV Blog le puntate di Ballando con le Stelle dovrebbero essere in totale 4. Quindi se si partirà venerdì 9 maggio, si concluderà per la precisione il 30 maggio.

Chi conduce lo spin off di Ballando

A condurre le puntate di Ballando con le Stelle sarà ovviamente ancora una volta sarà ovviamente lei, Milly Carlucci, ideatrice e presentatrice del dance show.

I giudici di Ballando con le Stelle

E la giuria? Per quanto riguarda il tavolo dei giudici dello spin off di Ballando con le Stelle per ora sembra essere in fase di costruzione.

Al momento le uniche certe del loro posto pare siano Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Per ora quindi non ci sono altri dettagli su chi le affiancherà. Può anche essere che sarà confermata l’intera giuria, ma staremo a vedere.

Chi sono i concorrenti dello spin off di Ballando

Come detto si tratterà di una grande festa per celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle. Alla trasmissione infatti prenderanno parte alcuni storici concorrenti dello show.

Stando a quanto si legge sul sito in questo varietà si terrà una sorta di provino televisivo che permetterà di scegliere i prossimi maestri di Ballando. Ci saranno quindi in gara dei ballerini, professionisti del settore, che saranno accoppiati ai maestri storici.

Il vincitore sarà poi promosso come nuovo insegnante del programma per la prossima edizione. Insomma Milly Carlucci scalda già i motori per la nuova stagione televisiva!

Dove vedere in TV e streaming

Infine, come sempre, vi ricordiamo dove poter vedere lo spin off di Ballando con le Stelle in TV e in streaming. La trasmissione sarà regolarmente trasmessa su Rai 1, ma sarà disponibile ovviamente anche sul sito o sull’app di Rai Play.