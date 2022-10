Ballando con le stelle, Luisella Costamagna si è infortunata

1 L’infortunio a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle ha avuto inizio sabato 8 ottobre 2022. La prima puntata, come sempre, ha riscosso grande successo. Tutti i concorrenti si sono mostrati felici di prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci. Tra questi anche Gabriel Garko, il quale ha commentato:

No, non ballo con un uomo, e non per discriminazione, ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo. Volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista. Se mi metto a ballare con gli amici non ci riesco, invece se studio una coreografia vado alla grande. È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set. Darò il massimo.

In queste ore, però, arriva una notizia del tutto inaspettata e poco piacevole. Il sito Davide Maggio, infatti, ha rivelato in anteprima che Luisella Costamagna si è infortunata. Ecco cosa si legge sul portale in questione:

Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio. Protagonista, suo malgrado, è Luisella Costamagna, che si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio.

Al momento, quindi, non sappiamo che cosa accadrà alla sua esibizione di sabato sera. Staremo a vedere e non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Nella prima puntata si è esibita con il maestro Pasquale La Rocca in un tango, ricevendo molti complimenti e venendo valutata con giudizi molto elevati. Probabilmente Milly Carlucci rivelerà il destino della Costamagna in diretta. Appuntamento, perciò, a sabato 15 ottobre 2022 solo su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 circa.

