Vincenzo Chianese | 7 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Margot Sikabonyi si candida per Ballando con le Stelle

Mancano ancora diverse settimane alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, già attesissima da tutti i fan, e attualmente si sta ancora definendo il cast di concorrenti. A oggi i canali ufficiali del talent show di Milly Carlucci hanno ufficializzato solo 4 nomi: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci. In queste ore intanto a candidarsi per partecipare a Ballando è stata nientemeno che Margot Sikabonyi, una delle attrici più amate da pubblico italiano. Come è noto infatti per anni Margot ha vestito i panni di Maria, nell’iconica fiction Rai Un Medico in Famiglia, che ancora oggi è nel cuore dei telespettatori. La Sikabonyi, ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, ha così parlato della possibilità di prendere parte al talent show, e ai microfoni di Superguidatv ha affermato:

“Se mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle? Ti direi di sì ma perché a 11 anni, al mio primo provino, volevo fare la ballerina e questa ballerina vive ancora in me. Darle la possibilità di sfogarsi non sarebbe male”.

Ma non è finita qui. Dopo aver parlato della possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle, Margot Sikabonyi parla anche del ruolo iconico di Maria, menzionando anche un possibile revival di Un Medico in Famiglia. Ecco cosa ne pensa l’attrice in merito:

“Quel personaggio mi ha regalato tanto ma mi ha relegato ad un ruolo, che è il motivo per cui sono andata via dall’Italia, in Canada, a cercare la mia identità di artista. Penso che a 40 anni sono riuscita a rendermi indipendente da quello, a dimostrare a me stessa in primis cosa fossi e chi fossi come attrice. Penso che un ritorno sia voluto, e se l’universo dice di sì io dico di sì”.