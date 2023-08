NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

Ballando con le stelle

In queste ore sono stati ufficializzati i nomi di Simona Ventura e Giovanni Terzi come concorrenti di Ballando con le stelle 2023

Ventura e Terzi a Ballando con le stelle 2023

Nel mese di ottobre comincerà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha già annunciato i primi due concorrenti ufficiali. Stiamo parlando di Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Quest’ultima è apparsa sui social della trasmissione in un video mentre si allenava:

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

Fino a pochissime ore fa non si conoscevano altri nomi. Ma adesso sul profilo Instagram di Ballando con le stelle è stato pubblicato un nuovo post che rivela altri due personaggi molto amati dal pubblico. Stiamo parlando di Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. La conduttrice e il giornalista, ovviamente, non gareggeranno come coppia ma si sfideranno e solo uno dei due forse avrà la meglio.

Nel video, quindi, li vediamo mentre si avvicinano alla telecamera correndo. A un certo punto Simona Ventura si ferma e fa una confessione a Terzi: “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto allenare così tanto. Ecco, ti devo svelare un segreto. Vado a Ballando con le Stelle!“.

A questo punto il compagno si gira verso chi sta guardando a ammette: “Anche tu? Anche io! Ma allora che vinca il migliore!“. Stringendogli la mano, quindi, la Ventura risponde: “Lo farò senz’altro” per poi correre via ridendo.

Siete pronti a vederli all’opera? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per tante altre news.