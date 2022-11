NEWS

Nicolò Figini | 13 Novembre 2022

Ballando con le stelle

Il litigio tra Paola Barale e Roly Maden di Ballando con le stelle

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. A uscire sono state tre coppie. Prima di tutto Luisella Costamagna ha deciso di abbandonare lo show a causa di un infortunio che le ha impedito di proseguire come avrebbe voluto. Alla fine, invece, abbiamo dovuto dire addio (salvo ripescaggio) a Dario Cassini e Paola Barale. Alcuni protagonisti del programma oggi si sono ritrovati a Domenica In.

Proprio nel programma di Mara Venier è scoppiata un’accesa discussione tra Paola Barale e il suo maestro Roly Maden, i collegamento telefonico. Stando a quanto riportano vari siti, tra i quali anche Biccy, il professionista ha lanciato una frecciatina all’ex concorrente: “Io ho cercato di adeguarmi al livello di Paola, ma questo è un programma che ti porta ad apprendere molto rapidamente. Ci sono altre persone che imparano molto velocemente, purtroppo Paola ha un apprendimento più lento, però è brava“. Paola Barale non sembra aver preso il commento e ha replicato a tono:

“Dopo questa è meglio che non parli più e che stia zitto! Praticamente ha detto che alla fine è sempre colpa mia. […] Mi assumo le responsabilità e conosco i limiti nel ballo, ma non penso di essere l’unica responsabile“.

Ovviamente per loro non è ancora detta l’ultima parola. Staremo a vedere se verranno ripescati più avanti, così da poter rivederli in gare. In questo modo avranno la possibilità di dimostrare tutto ciò che forse non sono ancora riusciti a far vedere. La giuria, infatti, ha mosso alcune critiche sull’interpretazione della concorrenti, la quale non riuscirebbe a sfruttare alcuni suoi naturali punti di forza.

