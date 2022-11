NEWS

Nicolò Figini | 12 Novembre 2022

Ballando con le stelle

La lite dei due ballerini a Ballando con le stelle

Nella precedente puntata di Ballando con le stelleDario Cassini e Selvaggia Lucarelli hanno avuto uno scontro. L’attore, infatti, aveva accusato la Lucarelli gli darebbe voti bassi per avvantaggiare il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli e farlo salire in classifica. A quel punto Selvaggia ha anche rivelato di aver ricevuto una telefonata nel pomeriggio da Dario, il quale avrebbe affermato che il suo atteggiamento sarebbe finto, solo per fini televisivi.

Il botta e risposta è andato avanti per un po’ di tempo e si è concluso con malumori da entrambe le parti. Nella clip di questa sera abbiamo anche visto che Dario Cassini ha discusso nel dietro le quinte del programma con Lucrezia Lando. La ballerina professionista si è messa a piangere e ha rivelato di esserci rimasta male. Si è ritrovata in una situazione che l’ha messa fortemente a disagio e non sapeva che cosa fare. Ha anche aggiunto: “Volevo sotterrarmi“, confermando la sua vergogna in quel frangente.

Il video potrete recuperarlo in streaming. Questa sera, però, Dario Cassini e Lucrezia sembrano in pace tra loro. Inoltre il comico ha anche chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli, la quale le ha accettate senza problemi. L’esibizione di oggi, purtroppo, non ha ricevuto il suo giudizio positivo. Sarà per la prossima volta. Vedremo cosa accadrà. Noi continueremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

