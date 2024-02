NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Ballando con le stelle

Secondo le prime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia messo gli occhi su una Big di Sanremo 2024, che potrebbe essere la prima concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Prime indiscrezioni su Ballando con le Stelle

Sono trascorse poche settimane dalla finale di Ballando con le Stelle, tuttavia l’attenzione è già rivolta alla nuova edizione del talent show. Come ogni anno, il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai 1 in autunno, tuttavia in queste ore sono emerse le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere. Attualmente infatti, come riporta Alberto Dandolo su Oggi, sembrerebbe che la presentatrice, volto storico della trasmissione, stia già iniziando a pensare al prossimo cast di concorrenti. Ma non solo. Stando a quanto si legge sul settimanale, pare anche che la Carlucci abbia messo gli occhi su una Big di Sanremo 2024.

Di chi parliamo? Nientemeno che di BigMama! Secondo il giornalista, Milly sarebbe rimasta molto colpita dalla rapper partenopea, che senza dubbio è stata una delle protagoniste assolute della kermesse musicale. Ma non è finita qui.

Stando a quanto si legge, pare anche che la Carlucci stia “facendo fuoco e fiamme” per avere BigMama nel cast di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Attualmente però precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo cosa accadrà. Mancano infatti ancora svariati mesi al ritorno del talent show di Rai 1 e senza dubbio nel corso delle prossime settimane la produzione si guarderà in giro per mettere in piedi un cast d’eccezione, che di certo non deluderà le aspettative.

Non resta che attendere dunque per saperne di più sui prossimi concorrenti di Ballando. Nel mentre il pubblico attende già con ansia il ritorno del programma, che di certo è uno dei contenuti di punta della rete pubblica.