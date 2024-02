Chi è BigMama? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di BigMama, una delle rapper più amate del momento, dal vero nome, all’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è BigMama

Nome e cognome: Marianna Mammone

Nome d’arte: BigMama

Età: 22 anni

Data di nascita: 10 marzo 2000

Luogo di nascita: Avellino

Segno zodiacale: Pesci

Professione: rapper

Fidanzata: Marianna ha una fidanzata

Figli: BigMama non ha figli

Tatuaggi: ha numerosi tatuaggi

Profilo Instagram: @bigmamaalmic

BigMama età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di BigMama. Il vero nome della rapper è Marianna Mammone ed è nata il 10 marzo 2000.

La sua età è dunque di 23 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Il suo nome d’arte deriva dalla traduzione inglese suo cognome, Mammone. Fin da bambina la rapper ha coltivato la passione per la musica, studiando da autodidatta attraverso karaoke, gare di canto, il coro del paese, del teatro o della scuola. Proprio in merito alla sua passione, nel corso di un’intervista per Rolling Stone, ha affermato:

“Partecipavo alle gare di karaoke del mio paese, San Michele di Serino, ho anche vinto diverse coppe. E ricordo ancora che a 7 anni prendevo il telefono di mia madre e facevo dei video con delle canzoni inventate da me, delle specie di freestyle per il mio fratellino più piccolo, all’epoca aveva un anno e mi divertivo a farlo ballare”.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di BigMama non abbiamo grandi informazioni.

In molti si chiedono se la rapper sia fidanzata. La risposta è sì. Sappiamo che Marianna ha ammesso di essere bisessuale. La cantante inoltre ha raccontato che in passato è stata vittima di bullismo, e a riguardo ha dichiarato:

“Dei ragazzini si erano messi a lanciarmi addosso delle pietre urlandomi dietro ‘cicciona, fai schifo’ e cose del genere”.

Ma scopriamo adesso dove è possibile seguire Marianna sui social.

Dove seguire BigMama: Instagram e social

Volete sapere dove seguire BigMama sui social? Andiamo a scoprirlo.

La rapper ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Marianna ha anche un canale YouTube, dove carica i video delle sue canzoni.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Carriera

La carriera di BigMama inizia all’età di 13 anni, quando scrive la sua prima canzone al termine di una giornata difficile, durante la quale era stata vittima di alcuni compagni di scuola. Nasce così il brano “Charlotte”, che tuttavia viene pubblicato solo nel 2016.

Nel 2019, dopo essersi trasferita a Milano, pubblica su tutte le piattaforme di streaming la canzone “77”. Nei mesi successivi arrivano invece i singoli “Lights Off” e “Amsa”. Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers e pubblica “Mayday” e “Formato XXL”. Proprio queste due canzoni attirano l’attenzione dei media e del pubblico, al pubblico che la cantante viene inserita da Red Bull nella lista dei migliori artisti rap da tenere d’occhio.

Nel 2021 BigMama pubblica il singolo “TooMuch”, grazie al quale affronta il delicato tema della salute mentale. Nello stesso anno rilascia anche “Così Leggera”. Nel maggio del 2021 sale sul palco del Concertone del primo maggio a Roma, dove ottiene una visibilità incredibile. Proprio in quell’occasione infatti la rapper ha lanciato un importante messaggio legato al bullismo sul body shaming.

Ad aprile 2022 esce il suo primo album, intitolato Next Big Thing.

Sanremo 2023

A febbraio 2023 BigMama arriva al Festival di Sanremo, in occasione della quarta serata della kermesse musicale, quella dei duetti e delle cover. Sul palco dell’Ariston la rapper duetta insieme a Elodie, in gara tra i Big, sulle note del brano American Woman.

BigMama a Sanremo 2024

Nel 2024 BigMama entra a far parte dei Big dei Festival di Sanremo 2024. Nel corso della sua prima partecipazione alla kermesse, la rapper presenterà la canzone La rabbia non ti basta, attesissima da tutti i fan, e non solo.

Ma come ci stupirà la cantante?

I Big di Sanremo 2024

Ecco chi sono i Big di Sanremo 2024 oltre a BigMama e i titoli delle loro canzoni:

Il percorso di BigMama a Sanremo 2024

Il percorso di BigMama a Sanremo 2024 inizia martedì 6 febbraio 2024. Nel corso della prima serata della kermesse, la cantante per la prima volta presenterà la canzone La rabbia non ti basta.

