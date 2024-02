Un’ex di Pechino Express rivela che Rosy Chin l’ha fatta mangiare gratis quando aveva problemi economici

NEWS

Debora Parigi | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo Matteo Damante, un’altra vip ha raccontato un aneddoto legato a Rosy Chin e a quanto sia stata carina e gentile in un momento di difficoltà. Stiamo parlando di un’ex concorrente di Pechino Express, Cristina Bugatty, che al GF Party ha parlato proprio dell’inquilina del reality e della sua generosità.

Rosy Chin ha offerto una cena a un’ex concorrente di Pechino Express

Durante la puntata di ieri, mercoledì 21 febbraio, del GF Party, tra gli ospiti c’era Cristina Bugatty. Si tratta di un’attrice di teatro che forse il pubblico la ricorderà per aver partecipato a Pechino Express in coppia con Diego Passoni. Si tratta di Cristina Bugatty.

In questo programma che precede la puntata del Grande Fratello, Cristina Bugatty ha parlato di Rosy Chin, poiché la conosce e più volte ha mangiato nel suo ristorante. Ma ciò di cui ha parlato è stato un aneddoto riguardante un momento di difficoltà economica che lei ha vissuto durante il quale la concorrente del GF le è stata vicina. L’attrice ha sottolineato la generosità di Rosy. Ha infatti detto:

“Era un periodo difficile per me economicamente visto che io vivo del mio mestiere di attrice teatrale principalmente. E devo raccontare un aneddoto su Rosy. Un giorno ero con una compagnia di tante persone. Noi spesso si andava a mangiare lì e ci trattava molto bene. Però certamente è un ristorante dal valore importante per il cibo che ti dà, non è che costa un euro. Lei, sapendo indirettamente questa cosa, per non mettermi in imbarazzo – sapeva che sarei andata dopocena per non cenare – si è presentata con un piatto con la scusa per farmi provare dei nuovi abbinamenti che aveva studiato. E mi ha dato questo cibo gratis. Ma non era vero, lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo”.

Questo racconto ricorda un po’ ciò che aveva raccontato Matteo Damante sempre al GF Party. Anche lui aveva rivelato di aver passato un periodo di difficoltà economica circa otto anni fa. E Rosy Chin lo aveva aiutato invitandolo a mangiare gratis nel suo ristorante.