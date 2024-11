Federica Pellegrini e Angelo Madonia di Ballando con le Stelle ai ferri corti? Questa è l’indiscrezione riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale, c’entrerebbe anche Sonia Bruganelli.

Cosa sta succedendo tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle?

A Ballando con le Stelle, oltre ai miglioramenti in pista dei non ballerini, hanno sempre fatto notizia eventuali flirt tra maestri e allievi o anche dissapori interni. L’edizione di quest’anno pare che offra entrambe le cose.

Tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrerebbe esserci del tenere, mentre ci sarebbero delle tensioni tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Di questo ultimo argomento ne ha parlato recentemente Gabriele Parpiglia.

Il giornalista ha dichiarato su Instagram che tra l’ex campionessa di nuoto ed il suo maestro non ci sarebbe un clima disteso e sereno in sala prove. Nonostante ciò, l’atleta olimpionica avrebbe preferito evitare di crearne un caso e concentrarsi piuttosto sulla gara.

Da buona sportiva, grazie al suo animo competitivo, Federica sta piano piano dimostrando che con l’impegno ed il duro lavoro si può migliorare anche in un campo mai frequentato prima.

Di puntata in puntata sta riuscendo a stupire la giuria, che all’inizio non aveva grandi aspettative su di lei, vedendo i suoi primi passi. Ma quali sarebbero le ragioni di questi presunti dissapori?

In base a quanto riportato da Parpiglia, c’entrerebbe Sonia Bruganelli, compagna di Madonia e avversaria in gara di Federica. Per evitare di suscitare qualsiasi tipo di gelosia, infatti, Angelo avrebbe mantenuto una certa distanza dalla sua allieva sin da subito, chiamandola Pellegrini e mai per nome.

Questo atteggiamento a lungo andare si sarebbe rivelato deleterio per la coppia di ballo e la situazione sarebbe peggiorata dopo un evento in particolare. Sonia Bruganelli, ospite a Domenica In, ha lasciato intendere che ci fosse aria di crisi tra lei ed il compagno.

In seguito alla messa in onda di questa puntata, Madonia si sarebbe presentato al lavoro da Federica Pellegrini ancora più teso e nervoso, andando ad inficiare sul lavoro in sala prove.

Se la questione verrà affronta dal programma, questo non possiamo dirlo, ma qualora il resoconto di Parpiglia fosse confermato, sarebbe necessario un intervento.