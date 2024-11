In questi giorni si è parlato di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Federica Petagna e Antonio Fico, cugino di Titty Scialò. Dopo che l’ex protagonista di Temptation Island ha smentito la frequentazione però a dare la sua versione dei fatti è proprio il giovane uomo.

Antonio Fico rivela la verità sul flirt con Federica Petagna

In questi giorni si sta molto parlando di Federica Petagna. Come sappiamo, l’ex volto di Temptation Island di recente ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando una concorrente a tutti gli effetti. Tuttavia la giovane donna partenopea è finita anche al centro del gossip, per via di alcuni presunti flirt che avrebbe avuto non solo con l’ex tentatore Giovanni De Rosa, ma anche con Antonio Fico, cugino di Titty Scialò.

Martedì sera così, nel corso della diretta del reality show, Stefano Tediosi ha chiesto a Federica, con la quale ha iniziato una conoscenza, cosa fosse accaduto in realtà. La Petagna ha però smentito i gossip sul suo conto, negandoli categoricamente. Giovanni tuttavia, contattato da Novella2000, ha raccontato cosa è accaduto in realtà con la neo gieffina, sbugiardandola.

Adesso, come se non bastasse, a rompere il silenzio è stato anche Antonio Fico, che a Lollo Magazine ha rivelato la verità sul presunto flirt con Federica Petagna. Il cugino di Titty ha dunque dichiarato: “Se ho avuto una storia con lei? Sì. C’è stata una frequentazione di 2/3 settimane. Non capisco perché negare l’evidenza. Non so se Alfonso e Stefano ne fossero a conoscenza, ma credo proprio di no”.

Ma non è finita. Antonio, dicendo la sua su quello che sarebbe accaduto tra Federica e Giovanni, ha aggiunto: “Non ne sapevo nulla, ma a quanto si evince è brava a negare e a nascondere la verità”.

Durante la prossima puntata dunque Federica potrebbe essere messa a conoscenza delle recenti dichiarazioni di De Rosa e di Fico. Ma come reagirà stavolta la Petagna?