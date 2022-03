Barbara Bet: la food coach presto in TV con un nuovo programma

Barbara Bet passione food e TV

Imprenditrice di successo, determinata, amata da tutti e presto nelle nostre case per la conduzione del suo nuovo format. Il personaggio televisivo Barbara Bet, eclettico e divertente, è pronto a intrattenere il pubblico su un canale a rete nazionale, regalando momenti di divertimento e tante novità.

Ammirata da tutti per la sua professionalità, bellezza, simpatia e dedizione lavorativa, Barbara Bet cresce in una famiglia di ristoratori. Fin da piccola ama però ballare, cantare ed è attratta dal mondo dello spettacolo, tanto che crescendo nutre il suo sogno di diventare una conduttrice televisiva.

Abituata a lavorare sodo per raggiungere i suoi obiettivi senza improvvisare, inizia a muovere i primi passi davanti alla telecamera tra interviste e partecipazioni a reality inerenti al settore food in qualità di giudice, raccontando anche le sue passioni per il settore culinario.

E a proposito di reality show, vedremo Barbara Bet come concorrente in qualche reality? Noi ne siamo certi, così come siamo sicuri che ci garantirà tanto divertimento.

a cura di Ester La Uggi

Novella 2000 © riproduzione riservata.