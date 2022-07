1 Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5

Mediaset ha già presentato il suo palinsesto per la stagione 2022-2023 e tra i programmi confermatissimi c’è anche Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Solitamente la trasmissione del daytime di Canale 5 prende il via a settembre. Il suo ritorno in TV è previsto infatti precisamente per il 5 settembre, come ricorda anche Davide Maggio sul suo sito.

Stando a quanto raccolto dal portale, però, potrebbe esserci qualche cambiamento, che prevede un anticipo della trasmissione di ben due settimane. Ecco quanto si apprende a riguardo: «Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara d’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio (nella stessa data come Davide Maggio anticipato riprenderà Una Vita dopo la pausa estiva). Ma ad oggi la situazione è ancora incerta».

In questo momento dunque si tratta di semplici indiscrezioni sul possibile ritorno in TV anticipato di Barbara d’Urso con Pomeriggio 5. In ogni caso c’è da dire che se alla conduttrice, la quale ha sempre mostrato un grande attaccamento al lavoro, dovesse essere chiesto di iniziare prima sicuramente non si tirerà indietro e darà come sempre il suo ampio contributo e professionalità.

Nel mentre non poco tempo fa durante la presentazione dei palinsesti televisivi di lei ha parlato anche l’amministratore delegato e vice Presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Ecco cosa ha detto a proposito di Barbara d’Urso e Pomeriggio 5…