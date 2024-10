Selvaggia Lucarelli lancia in diretta una bordata ironica a Milly Carlucci: ecco cosa è accaduto e la reazione della conduttrice

Poco fa a scendere in pista a Ballando con le Stelle è stato Massimiliano Ossini. In seguito a esprimere il suo giudizio è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha però lanciato, naturalmente con ironia, una simpatica bordata a Milly Carlucci.

La simpatica battuta di Selvaggia Lucarelli

Siamo entrati nel vivo della seconda puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle e anche stasera non mancano le emozioni. Poco fa però è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il web e che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli, che ha lanciato una simpatica bordata alla padrona di casa Milly Carlucci. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

A scendere in pista sono stati Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che si sono esibiti con una Rumba. Poco dopo sono così arrivati i commenti dei giudici. A quel punto a prendere parola è stata naturalmente anche Selvaggia Lucarelli, che ha definito la coppia “fredda”. Come se non bastasse la giornalista, facendo divertire il pubblico, ha lanciato con ironia una simpatica stoccata alla Carlucci, affermando:

“Massimiliano è in competizione con sé stesso e col suo ego. Come coppia siete un po’ freddi. Milly Carlucci in confronto a voi è un carbone ardente, ho detto tutto. Credo che debba ancora carburare la coppia”.

Immediata la reazione di Milly Carlucci, che scoppiando in una fragorosa risata ha aggiunto: “Ma io che c’entro?”. Naturalmente sui social si sta già parlando della battuta di Selvaggia Lucarelli, che ha fatto divertire i telespettatori e gli utenti.