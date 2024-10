Barbara d’Urso entra in studio e non saluta Selvaggia Lucarelli? Scoppia la polemica ma ecco qual è la verità

Pochi minuti fa Barbara d’Urso ha fatto il suo ingresso nello studio di Ballando con le Stelle. Prima di scendere in pista però la conduttrice ha salutato tutto il pubblico, l’orchestra e la giuria. Qualcuno però ha insinuato che la presentatrice non abbia menzionato Selvaggia Lucarelli.

La verità su Barbara d’Urso

Finalmente ci siamo, Barbara d’Urso è arrivata a Ballando con le Stelle! Questa sera infatti la conduttrice prenderà parte al talent show di Milly Carlucci in qualità di ballerina per una notte e di certo in molti attendono di scoprire come ci stupirà. In attesa di vedere la sua performance però poco fa Barbara ha fatto il suo ingresso in studio, venendo accolta da un pubblico entusiasta.

A quel punto la presentatrice, visibilmente emozionata, ha salutato non solo la padrona di casa, ma anche tutto il pubblico, l’orchestra e naturalmente la giuria. Tuttavia sui social le malelingue del web hanno ipotizzato che la d’Urso non abbia salutato Selvaggia Lucarelli, con la quale in passato ci sono stati dei trascorsi. La stessa giornalista, sui social, ha poi affermato: “Ma non mi ha salutata?”.

Ma qual è dunque la verità? Adesso ve la sveliamo noi. A causa dei fragorosi applausi, le parole di Barbara d’Urso non sono state ben capite dalla maggior parte del pubblico. Tuttavia, ascoltando attentamente, si può notare chiaramente che la conduttrice ha salutato Selvaggia, facendo il suo nome per primo.

“Buonasera Selvaggia, Buonasera Mariotto, buonasera Carolyn, Fabio, Ivan”.



Barbara D’Urso saluta la giuria di #BallandoConLeStelle e già partono scintille sul saluto o non saluto 😭 pic.twitter.com/raQggtb56z — Ansia Totale (@ansia_totale) October 5, 2024

A breve nel mentre Barbara scenderà finalmente in pista e di certo ne vedremo di belle.