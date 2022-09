I colleghi preferiti di Barbara d’Urso

In occasione del Festival della TV Barbara d’Urso ha parlato non solo dei suoi prossimi impegni televisivi, ma ha anche replicato alle critiche ricevute da alcuni hater. Come raccolto da Biccy la conduttrice ha avuto anche modo di parlare dei suoi colleghi. Nel corso della chiacchierata ha svelato alcuni nomi tra volti maschili e femminili del piccolo schermo per cui nutre particolare stima. Queste le sue parole:

“Chi stimo di più tra i miei colleghi? Guarda a me piace molto Gerry Scotti, che è un po’ un ‘Barbaro d’Urso’ o io sono una ‘Gerra Scotti’. Poi tantissimo anche Carlo Conti, è molto bravo anche Paolo Bonolis. Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no”.

Ha raccontato Barbara d’Urso durante l’intervista. Si è passati poi alle donne della TV italiana:

“Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto brava. Poi c’è Silvia Toffanin, sono anni che fa quella trasmissione ed ha fatto un bel percorso ed è arrivata molto in alto. Ce ne sono anche altri, ma adesso non mi vengono in mente”, ha concluso Barbara d’Urso, che non ha mai nascosto di nutrire stima verso i suoi colleghi. C’è da dire che in questo elenco, come ha precisato, ha menzionato i primi che le sono venuti in mente, ma l’elenco è sicuramente molto vasto.

Già altre volte è capitato che le venisse posta questa domanda e Barbara d’Urso ha sempre risposto in maniera molto limpida. Intanto la conduttrice vi aspetta domani su Canale 5 per la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5, dove non mancherà l’approfondimento dei fatti più importanti, tra cronaca e gossip.

Continuate a seguirci per altre news sui personaggi del piccolo e grande schermo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.