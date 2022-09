La replica di Alessia Cammarota

In queste ore hanno diviso il pubblico le dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, riguardo alla sua mancata partecipazione come ospite al Festival del Cinema di Venezia. Il volto del dating show ha ricevuto una domanda da parte di un utente e, senza mezzi termini, ha risposto come riportato di seguito da Isa & Chia:

“Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto? No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende”.

Ha dichiarato con un velo di ironia Alessia Cammarota. Ironia che, però, non è stata colta da tutti, tanto che si è scatenata la polemica. Questo ha costretto così l’ex corteggiatrice a fare delle dovute precisazioni dopo il pensiero espresso sui social. Ha precisato di non voler in alcun modo sminuire il lavoro delle colleghe che invece in questi giorni presenziano alla manifestazione:

“Già si è scatenato l’inferno. Io non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma magari. Io non sarei all’altezza. Quindi, riferito a me dico no perché non serviva qualcuno che passasse l’aspirapolvere perché quello potrei fare. Non ne sarei all’altezza, non sto sminuendo gli altri. Sto semplicemente facendo dell’ironia su me stessa. Quindi vi prego, cogliete l’ironia e fatevi una risata”.

Così Alessia Cammarota ha tentato di spegnere le critiche. C’è da dire che la partecipazione degli influencer e personaggi del web al Festival del Cinema di Venezia ha spesso diviso il pubblico e proprio in questi giorni Beatrice Valli (che ha presenziato insieme al marito Marco Fantini) ha risposto per le rime. E voi che ne pensate?

