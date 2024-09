Barbara d’Urso annuncia con un video sui social che sta per diventare nonna per la seconda volta: la nuora Giulia è di nuovo incinta

Con un tenero video postato sui suoi social in compagnia della nuora Giulia, Barbara d’Urso annuncia che sta per diventare nonna per la seconda volta.

L’annuncio di Barbara d’Urso

In questi giorni si sta molto parlando di Barbara d’Urso. Come ormai di certo in molti sapranno, la celebre e amata conduttrice sta per tornare finalmente in tv! Sabato sera infatti la presentatrice partenopea arriverà a Ballando con le Stelle, ricoprendo il ruolo di ballerina per una notte. Ad annunciare la notizia è stata la stessa Milly Carlucci, che dopo un lungo corteggiamento è riuscita a convincere la sua collega. La padrona di casa così, spiegando perché ha scelto proprio la d’Urso, ha affermato:

“Il motivo per cui Barbara d’Urso può essere una meravigliosa ballerina per una notte è che è un personaggio con una presenza carismatica, per il pubblico. Tutti i tipi di pubblico vanno rispettati e credo sia ingeneroso dire di uno tu sei bello o tu sei brutto. Come facciamo sempre”.

In attesa di vedere la presentatrice in pista però proprio oggi è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Con un tenero video postato sui suoi profili social in compagnia della nuora Giulia, compagna del figlio Giammarco, Barbara d’Urso ha annunciato che sta per diventare per la seconda volta nonna. Proprio Giulia ha mostrato il pancione, svelando di essere in attesa di una bambina e lasciando stupita la conduttrice che ha così affermato: “Ma sei pazza? Ma non lo sa nessuno, sto facendo un video. Io amo questa ragazza, è la mia terza figlia”.

La coppia, come qualcuno saprà, già un anno e mezzo fa ha dato alla luce una figlia e adesso la famiglia sta per allargarsi. Non resta dunque che fare tanti auguri a Barbara, che sta per diventare nonna per la seconda volta, a suo figlio Giammarco e a Giulia.