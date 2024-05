Barbara d’Urso festeggia il compleanno con un grande annuncio: racconterà la sua vita su TikTok (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Barbara d'Urso

A seguito di giorni di grande attesa Barbara d’Urso ha finalmente rivelato la sorpresa annunciata ai fan. Ecco il video con le sue parole.

La sorpresa di Barbara d’Urso

Ormai da diverse settimane si continuano a susseguire voci di corridoio sul futuro di Barbara d’Urso in televisione. L’ultima volta, dopo il suo addio a Mediaset, l’abbiamo potuta ascoltare in una lunga intervista a Domenica In da Mara Venier.

Successivamente sono state avanzate delle indiscrezioni secondo le quali la conduttrice sarebbe approdata molto presto sul canale NOVE. Tuttavia i vertici di Discovery hanno smentito affermando di non aver mai avuto alcun contatto con il suo manager.

Da qualche giorno Barbara d’Urso però ha anticipato una grande sorpresa, un annuncio che i suoi fan avevano dato per scontato fosse il ritorno in TV. Tuttavia si tratta di un altro regalo ai suoi follower, altrettanto entusiasmante: il suo approdo su TikTok. Tramite un video in cui compare in pigiama nella cucina della sua casa, in occasione del proprio compleanno, ha affermato:

“Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno e quindi stavo pensando all’anno che verrà. Ho pensato che voglio passarlo con voi, voglio condividerlo con voi. Anzi, inizio io!

Voglio portarvi nel dietro le quinte delle mie passioni, di quello che faccio la mattina, la sera e la notte: le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni… Parto io ma poi ci siete anche voi, eh! Ci vediamo qui su TikTok, col cuore”.

E voi seguirete Barbara d’Urso in questa nuova avventura social? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per non perdervi tante altre news. Nel frattempo vi terremo aggiornati nel caso in cui la conduttrice dovesse annunciare l’effettivo ritorno sul piccolo schermo, evento che tutti i suoi centinaia di migliaia di fan attendono con grande fermento.