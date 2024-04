Barbara d’Urso annuncia a sorpresa il suo attesissimo ritorno in TV (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Barbara d'Urso

In queste ore Barbara d’Urso ha anticipato il suo ritorno in TV con un nuovo progetto

Questa mattina Barbara d’Urso ha anticipato l’arrivo di un nuovo progetto che la coinvolgerà in prima persona. Ecco tutto ciò di cui siamo a conoscenza.

Il ritorno di Barbara d’Urso

Dopo l’addio a Canale 5 Barbara d’Urso si è occupata di progetti diversi dalla televisione, per poi tornare sul piccolo schermo su Rai 1 grazie a una lunga intervista condotta da Mara Venier a Domenica In. In tale occasione ha parlato della sua vita privata e delle sue passate esperienze lavorative, commentando anche la fine del rapporto con Mediaset:

“Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…

In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

Molti fan hanno cominciato a chiedersi dove avrebbero potuta rivedere in televisione e nei mesi appena trascorsi si è vociferato di un suo passaggio sul NOVE, ovvero la stessa rete di Fabio Fazio e prossimamente anche di Amadeus. Non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò, ma la cosa certa è che qualcosa sta bollendo in pentola perché Barbara d’Urso ha fatto un importante annuncio.

Nella mattina del 29 aprile 2024, infatti, la conduttrice ha anticipato il suo coinvolgimento in un nuovo progetto e in tanti credono si tratti di un suo ritorno in televisione. Ad oggi non abbiamo idea se Barbara di sposterà sul NOVE o sulla Rai, ma l’immagine sembra spoilerare il ritorno del tanto amato “caffeuccio“, ormai iconico per tutti i suoi follower.

L’annuncio di Barbara d’Urso

Staremo a vedere quello che accadrà nel prossimo futuro, noi vi terremo aggiornati come sempre.