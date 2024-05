Barbara d’Urso, festa di compleanno a sorpresa con gli amici di sempre e il figlio Emanuele (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Ieri sera Barbara d’Urso ha festeggiato il proprio compleanno circondata da tutti i suoi affetti più cari in una splendida location. Ecco alcune foto dei momenti più belli.

Il 7 maggio 2024 Barbara d’Urso ha compiuto 67 anni e di conseguenza alcuni amici le hanno organizzato una grande festa a sorpresa insieme a tutti i suoi affetti più cari. Qui sotto possiamo vedere una foto all’interno della quale vediamo la conduttrice al centro circondata moltissime persone, tra le quali spiccano anche Jerry Calà e il figlio Emanuele.

Tra le varie immagini che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, inoltre, la vediamo mentre spegne le candeline sulla torta acclamata da tutti i presenti. In seguito si mette a saltellare ringraziando, con una mano sul cuore, tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti. Non mancano momenti divertenti, come per esempio il ballo all’interno delle cucine mentre Jerry Calà aiuta lo chef a cucinare.

Alla fine si è passati al momento karaoke che ha visto il coinvolgimento degli amici che si sono voluti cimentare in quest’impresa. Sicuramente Barbara d’Urso ha passato una stupenda serata e lo ha mostrato a tutti i propri fan a distanza di poche ore dal suo grande annuncio, ovvero una sorta di partenza da zero su TikTok:

“Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno e quindi stavo pensando all’anno che verrà. Ho pensato che voglio passarlo con voi, voglio condividerlo con voi. Anzi, inizio io!

Voglio portarvi nel dietro le quinte delle mie passioni, di quello che faccio la mattina, la sera e la notte: le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni… Parto io ma poi ci siete anche voi, eh! Ci vediamo qui su TikTok, col cuore”.

Continuate a seguirci per non perdervi tutte le novità che arriveranno per Barbara d’Urso. Nel mentre anche noi di Novella 2000 rinnoviamo i nostri più sentiti auguri di buon compleanno.