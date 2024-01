NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Barbara d’Urso. L’amata conduttrice infatti ha condiviso sui suoi profili social alcuni teneri scatti insieme alla sua prima nipotina e le foto hanno conquistato il web.

Le dolci foto di Barbara d’Urso con la sua nipotina

In questi mesi si è molto parlato di Barbara d’Urso. Come tutti sappiamo, lo scorso 31 dicembre è ufficialmente scaduto il contratto della conduttrice con Mediaset e adesso l’ex volto di Pomeriggio Cinque è pronta a un nuovo capitolo della sua vita. Attualmente infatti la presentatrice partenopea sta studiando le sue prossime mosse e soltanto pochi giorni fa ha annunciato che a breve tornerà ufficialmente in tv. A oggi però non sappiamo ancora quando e dove rivedremo Barbara, ma di certo a breve arriveranno news in merito. Nel frattempo la d’Urso è impegnata con il tour del fortunato spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che da quasi un anno sta ottenendo un successo incredibile.

Come se non bastasse la conduttrice ha anche promesso che a breve romperà il lungo silenzio e che racconterà per la prima volta la sua verità su quello che sarebbe accaduto con i vertici Mediaset a seguito dell’allontanamento dal celebre programma del pomeriggio, che attualmente è passato nelle mani di Myrta Merlino.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Barbara d’Urso infatti ha postato sui suoi profili social alcune tenere foto insieme alla sua piccola nipotina, nata qualche mese fa. La bambina, come senza dubbio in molti sapranno, è la figlia del primogenito della presentatrice, Gianmauro. Gli scatti così hanno fatto il giro della rete, facendo emozionare tutti gli utenti.

Il grande pubblico intanto attende con grande ansia il ritorno della d’Urso in tv e senza dubbio le aspettative saranno ben ripagate.