Beatrice Luzzi spiega i motivi per cui è tornata dentro la casa del Grande Fratello (VIDEO)

Debora Parigi | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata dentro la Casa dopo l’uscita per la morte del padre. Ci sono state varie critiche sul web, poiché secondo alcuni non doveva farlo per rispetto del suo lutto. Oggi l’attrice ha spiegato perché ha scelto di rientrare e quello che le ha detto la sua famiglia.

I motivi per cui Beatrice Luzzi è tornata nella Casa del GF

Ieri sera Beatrice Luzzi è rientrata in gioco al GF e ha condiviso con il pubblico e gli altri inquilini una lettera scritta per suo padre. “Mio amatissimo babbo sono qui a ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato. La vita prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale partecipatissimo nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via”.

Non sono mancate le critiche da parte del web già da quando la produzione aveva rivelato il suo ritorno. In pratica una fetta del pubblico non si è trovato d’accordo con questa scelta di Beatrice di tornare in gioco perché irrispettosa del suo lutto. Ma proprio questa mattina l’attrice, parlando con Fiordaliso, ha spiegato cosa l’ha spinta a tornare. Per prima cosa ha raccontato di essere riuscita a risolvere alcune situazioni famigliari:

“Guarda, tra l’altro sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre. Ho avuto una fortuna… perché ho beccato la sua filippina che va la mattina e adesso abbiamo fatto l’accordo che va tutte le sere a dormire lì. Quindi mia sorella è molto sollevata. Nei casi in cui lei o mia sorella non possano, ci va la donna che viene da me. Mia mamma è contenta perché la filippina la conosce e le vuole bene, non avrebbe mai voluto un’altra. Quindi mia sorella era molto in difficoltà, perché voleva metterle una badante, lei non voleva. Invece abbiamo trovato questa soluzione. Quindi mia mamma è contenta, mia sorella è tranquilla… adesso ricomincierà anche a viaggiare per lavoro”.

Poi Beatrice Luzzi ha raccontato come sia stata proprio la sua famiglia a insistere perché tornasse al Grande Fratello. E anche suo padre, prima di morire, le aveva detto che non doveva rinunciare a questa esperienza. Ha raccontato: “I miei figli volevano che tornassi… Alessandro da morire, la mia donna di servizio, mia madre, i miei parenti che ho trovato al funerale… Tutti volevano che tornassi qui. Più di tutto è il discorso che facevamo io e te, che poi è quello che ho detto ieri e che mi ha detto mio padre. ‘Stavolta non mollare’, mi ha detto. Poi è anche lavoro, non dimentichiamocelo”.

Beatrice spiegando perché è tornata.



Tutta, ma proprio tutta la sua famiglia l’hanno spinta a tornare. Suo padre le aveva detto che sta volta non poteva mollare. Inoltre, da donna intelligente, ribadisce che alla fine questo per lei È LAVORO.



E ora muti. #grandefratello pic.twitter.com/yFq7SsQnVJ — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

La polemica su Beatrice non ha infatti senso. Intanto si tratta di lavoro e come qualsiasi persona che vive un lutto, poi torna a lavorare dopo vari giorni di permesso in base alla parentela che aveva col defunto. Inoltre la volontà della famiglia ha portato l’attrice a tornare, anche per rispettare la stessa volontà del padre.