NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Agosto 2023

La reazione di Barbara d’Urso

Nel corso dell’ultimo mese a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Barbara d’Urso. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque infatti se ne sono dette di ogni sui rapporti tra Mediaset e la conduttrice, e proprio quest’ultima, nel corso di una lunghissima intervista per La Repubblica ha detto la sua su quanto accaduto. Barbara ha così affermato: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante – forse un giorno lo racconterò – ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no. […] Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori”.

Nel mentre poche ore fa Canale 5 per la prima volta ha mandato in onda il primo promo della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, che prenderà il posto di Barbara d’Urso. Naturalmente la clip ha fatto il giro del web e gli utenti si sono letteralmente divisi. A dire la sua è stato anche l’ex gieffino Maicol Berti, che sui suoi profili ha postato un video con alcune scene del promo con la Merlino, unite ad alcune immagini di una vecchia pubblicità con la d’Urso. A quel punto a commentare è stata Daniela, sorella di Barbara, che ha affermato:

“Non posso rispondere. Non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.

Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione) — Daniela d’Urso (@danydurso) August 8, 2023

La reazione della sorella di Barbara d’Urso naturalmente non è affatto passata inosservata, e in queste ore le parole di Daniela hanno attirato l’attenzione del web. Nel mentre i fan aspettano con ansia il ritorno della conduttrice in tv, e di certo l’attesa sarà ben ripagata.