Francesco Chiofalo torna a parlare di Antonella e Donnamaria e accusa: “Coppia mediatica”

Debora Parigi | 8 Agosto 2023

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Non si è mai tirato indietro Francesco Chiofalo quando c’è da parlare ed esprimere pensieri, specialmente riguardo le sue ex fidanzate. Come ricordiamo, tra queste c’è anche Antonella Fiordelisi. E proprio mentre lei era dentro la Casa del Grande Fratello, lui ha parlato svariate volte di lei muovendo anche delle accuse. E lo ha fatto anche una volta finito il reality e iniziata la storia con Edoardo Donnamaria lontano dalle telecamere.

Oggi Chiofalo è tornato a parlare di loro (che non sono più una coppia) rispondendo ad alcune domande del settimanale Mio. A tal proposito, l’ex protagonista di Temptation Island ha prima espresso il suo pensiero su Antonella, dicendo che ha guadagnato follower grazie a lui. “Non mi nomina pubblicamente come se non ci fossi stato, forse per paura di darmi visibilità”, ha detto Francesco. “Ma dimentica che sono stato io a farle arrivare un milione di follower: prima di mettersi con me non la conosceva nessuna. Lavorava sui social guadagnando pochissimo, poi la sua popolarità è impennata e anche i suoi guadagni. Ma non mi ha mai detto grazie”.

Poi appunto Francesco Chiofalo ha dato la sua opinione sulla relazione tra Antonella e Donnamaria e su quanto successo. “Penso che la loro sia stata solo una coppia mediatica: al di fuori di GF Vip non si sarebbero mai messi insieme”, ha sentenziato. “Gli scoop che la riguardano per me sono tutte fake news per accendere i riflettori su di lei. È tutto studiato. Edoardo secondo me, è diverso è un ragazzo lontano da determinate cose”.

E poi ha aggiunto: “Sono stato io il primo a dire che è malata di Instagram. Sta sempre con il telefono in mano e parla solo delle storie che ha messo Tizio e di quanti like ha preso Caio. Credo che a un certo punto Edoardo non ce la facesse più. Lo capisco perché ci sono passato: è una cosa eccessiva”.