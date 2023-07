Barbara d’Urso replica alle parole di Myrta Merlino

NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

In queste ore Barbara d’Urso ha replicato per la prima volta alle parole di Myrta Merlino: ecco le dichiarazioni della conduttrice

Parla Barbara d’Urso

In queste settimane Mediaset ha annunciato che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque e che a prendere il posto dell’amata conduttrice sarà niente meno che Myrta Merlino. La giornalista così di recente, nel corso di un’intervista a La Stampa, ha rivelato come sarà la trasmissione sotto la sua guida, ammettendo anche di essere rimasta colpita dall’aria di novità che si respira in Mediaset. A quel punto la Merlino ha anche aggiunto:

“Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”.

Nel mentre in queste ore, a sorpresa, a replicare per la prima volta alle parole di Myrta Merlino è stata la stessa Barbara d’Urso. La presentatrice, che sta ricevendo tantissimo affetto da parte del pubblico, è stata ospite del Festival Marateale e nel corso della chiacchierata ha voluto rispondere indirettamente alle parole della sua collega, che a settembre prenderà il comando di Pomeriggio Cinque. Queste le dichiarazioni di Barbara, che naturalmente non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro dei social:

“Ho amato giocare, ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un determinato tipo di televisione. Ma questa è un’altra storia. Io è come se parlassi alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Sono orgogliosa, anche io sono una comare”.

Nel mentre Barbara d’Urso ha anche promesso che a breve tornerà, e in molti attendono già con ansia di scoprire quali novità ci riserverà la conduttrice. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.