Myrta Merlino rivela come sarà il suo Pomeriggio 5

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Luglio 2023

Parla Myrta Merlino

Pochi giorni fa, nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024, è stato annunciato che Myrta Merlino a partire da settembre condurrà Pomeriggio 5. La giornalista prenderà così il posto di Barbara d’Urso, che dopo ben 15 anni ha lasciato la trasmissione. In queste ore intanto proprio la Merlino ha rotto per la prima volta il silenzio, e nel corso di una lunga intervista per La Stampa ha rivelato come sarà il suo Pomeriggio 5. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. […] Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità’. […] La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”.

Ma non è finita qui. Myrta Merlino infatti ha anche ammesso di essere rimasta colpita dall’aria di novità che si respira di recente in Mediaset, e proprio questa nuova linea editoriale l’ha convinta ad assumere il timone di Pomeriggio 5. Ecco cosa afferma la giornalista:

“Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. La linea di Pier Silvio Berlusconi che non vuole mischiare cronaca e gossip? Questa è la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”.

Infine Myrta Merlino ringraziando Mediaset e Pier Silvio Berlusconi aggiunge:

“Mi sono sentita molto corteggiata e rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia che mi sta dimostrando”.