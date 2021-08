Il tenero ricordo di Barbara d’Urso

Ogni 23 agosto per Barbara d’Urso è la giornata del ricordo di sua madre Vera. La signora Pentimalli è scomparsa nel 1968 quando la conduttrice aveva appena 11 anni, tanti sogni da realizzare e tempo da trascorrere insieme a lei. Purtroppo così non è stato, dato che la cara mamma per via di una malattia è prematuramente scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Barbara e di tutti coloro che le volevano bene.

Così quando ricade questo anniversario particolare, ancora oggi molto doloroso, la presentatrice di Mediaset apre i cassetti della memoria e riporta alla luce alcuni dei momenti insieme a una delle persone più importanti della sua vita. È proprio ciò che ha fatto Barbara d’Urso in queste ore, quando sui suoi canali ufficiali ha caricato una bellissima foto che la ritrae in compagnia della signora Vera Pentimalli. La dolce immagine in bianco e nero porta con sé tanti pensieri e una didascalia molto speciale:

“Mamma ci ha lasciato Titti”, ha scritto Barbara d’Urso rievocando le parole che ha sentito pronunciare dai suoi familiari. E ancora: “E un coltello mi squarcia l’anima. 23 agosto 1968. Sempre con me”. Una frase significativa, carica d’affetto e nostalgia quella scelta per rendere omaggio alla sua mamma.

Foto Instagram – Barbara d’Urso e sua madre Vera Pentimalli

Come ricorda Today, in un’intervista di qualche tempo fa, proprio Barbara d’Urso aveva parlato della sua mamma, scomparsa a seguito di una malattia: “Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. È stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi”, ha spiegato in quella circostanza la presentatrice.

Perdere un genitore, specie se così piccoli come lo era Barbara, è qualcosa di davvero straziante e terribile. Alla conduttrice noi di Novella 2000 e Novella2000.it mandiamo un forte abbraccio e attendiamo il suo ritorno in TV su Canale 5 con le nuove puntate di Pomeriggio 5, a partire dal 6 settembre.

