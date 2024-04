Chi è Barbara Foria? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Chi è

Stimata attrice, conduttrice, comica e autrice, Barbara Foria è un personaggio molto apprezzato nello spettacolo italiano. Ma cosa conosciamo sul suo conto? Ecco alcune curiosità come età, altezza, vita privata, moglie e figli e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Barbara Foria

Nome e Cognome: Barbara Foria

Data di nascita: 28 luglio 1975

Luogo di nascita: Napoli

Età: 48 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice, conduttrice, comica e autrice

Fidanzato: Barbara dovrebbe essere single

Figli: Barbara non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Barbara non dovrebbe avere dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @barbaraforia

Barbara Foria età e biografia

Dov’è nata Barbara Foria e quanti anni ha? L’attrice è nata a Napoli il 28 luglio 1975 sotto il segno zodiacale del Leone. La sua età oggi è di 48 anni.

Della sua biografia sappiamo ancora che per quanto riguarda il percorso di studi è laureata in Giurisprudenza, anche se non ha proseguito con questo mestiere per dedicarsi alla sua vera vocazione.

Vita privata

Prima di passare alla carriera ci focalizziamo un attimo sulla vita privata di Barbara Foria. Oggi purtroppo non abbiamo grosse informazioni sui suoi genitori e sul suo mondo lontano dai riflettori.

C’è anche chi si chiede se ha un fidanzato o marito e dei figli, ma a oggi non risulta essere impegnata sentimentalmente così come avere dei figli.

Dove seguire Barbara Foria: Instagram e social

Per chi volesse c’è la possibilità di seguire Barbara Foria attraverso i suoi social. In maniera particolare l’attrice è molto attiva su Instagram dove condivide tanto del suo lavoro, dei suoi interventi in TV così come delle imitazioni e stralci di vita quotidiana.

Carriera

E della carriera cosa sappiamo? Chi imita Myrta Merlino? Se vi siete posti questa domanda possiamo dirvi che è proprio Barbara Foria a ricoprire questo ruolo. Ma prima di arrivare a questo punto ricordiamo che l’attrice è stata grande protagonista al cinema in diversi film così come in TV in alcune serie di rilievo, come vi abbiamo riportato in seguito.

Ma non solo, perché come detto, nel piccolo schermo ha avuto modo di comparire nelle vesti di comica, ma anche di inviata, di concorrente e conduttrice.

Tutto ciò le ha permesso anche di lavorare in radio su RTL 102.5 e poter essere protagonista di eventi e a teatro, così come nei cabaret.

Durante la sua carriera Barbara Foria ha portato a casa anche dei premi importanti.

Film e serie TV

Dopo aver recitato in alcuni cortometraggi, Barbara Foria ha avuto il piacere di lavorare sul set di diversi film, come per esempio All’ultima spiaggia, Fausto & Furio, Natale da chef, Burraco fatale e Chi ha rapito Jerry Calà.

Per quanto riguarda invece le serie TV, ricordiamo che nel 2014 ha lavorato per Un medico in famiglia, mentre nel 2016 per la sitcom Saluti da mamma e papà e Un passo dal cielo.

Programmi TV

Tanti sono i programmi che hanno visto Barbara Foria protagonista in questi anni e citarli tutti sarebbe davvero impossibile.

La sai l’ultima

Ma pensiamo al debutto nel 2000 in Pirati Show, fino alla consacrazione a La sai l’ultima nel 2002.

Colorado

Da lì Barbara Foria è stato un successo dietro l’altro fino a Colorado nel 2012.

La Vita in Diretta

Dal 2014 al 2019, per passare a Palco e doppio palco e La Vita in Diretta, Selfie – le cose cambiano e Quelli che il calcio.

Celebrity Chef

Poi ancora Celebrity Chef e tra gli ultimi sul Nove Only Fun – Comico Show, Questa è casa mia! su Real Time.

Questi sono solo alcuni dei tanti programmi con lei protagonista.

Pazzi di Napoli

E se vi domandate infine chi conduce Pazzi di Napoli? La risposta è semplice: Barbara Foria e Fabio Esposito.

Barbara Foria ad Amici 23

Ad Amici 23 Barbara Foria la ritroviamo come ospite. L’attrice durante il suo spazio ha sempre regalato momenti molto divertenti con spunti di riflessione.