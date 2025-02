Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Coma Cose dall’età, a dove seguirli sui social e Instagram.

Chi sono i Coma Cose

Nome e Cognome: Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (in arte Coma Cose)

Data di nascita: 21 novembre 1981 (Fausto) e 1990 (Francesca)

Luogo di Nascita: Fausto è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, mentre Francesca a Pordenone

Età: 43 anni Fausto e 35 anni Francesca

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione Fausto, informazione non disponibile su Francesca

Professione: cantanti

Fidanzato: i Coma Cose sono una coppia reale nella vita, Fausto e Francesca sono fidanzati tra loro

Figli: i Coma Cose non hanno figli

Tatuaggi: i Coma Cose non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @coma_cose

Coma Cose età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia dei Coma Cosa. Il duo è composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, nati rispettivamente il 21 novembre 1978 e nel 1980.

Quanti anni hanno i Coma Cose? La loro età è dunque di 43 e 35 anni. Fausto è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, mentre Francesca a Pordenone. Sconosciute le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Prima di collaborare insieme, i due cantanti erano noti al pubblico rispettivamente con i nomi d’arte Edipo e California. Ma perché si chiamano Coma Cose? Il nome è stato scelto perché ne cercavano uno che rappresentasse uno stato mentale (Coma) aggiungendo poi “Cose” per assonanza.

Ma vediamo adesso quello che c’è da sapere sulla loro vita privata.

Vita privata

Della vita privata dei Coma Cose sappiamo i due artisti si incontrano nel negozio dove entrambi lavoravano come commessi. La loro passione per la musica li ha spinti così ad unirsi professionalmente, e a fondare così il loro duo.

Coma Cose sono fidanzati? In molti se lo chiedono. La risposta è sì! I due cantanti infatti oltre a lavorare insieme fanno coppia fissa anche nella vita reale. A Sanremo hanno annunciato che si sposeranno.

Scopriamo ora dove poter seguire i Coma Cose sui social nework, in particolare su Instagram.

Dove seguire i Coma Cose: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove seguire i Coma Cose sui social, e in particolare su Instagram.

Il duo ha una pagina attiva, che vanta oltre 105 mila follower.

Proprio su Instagram Fausto e Francesca condividono i momenti più belli della loro vita privata, della loro musica e dei loro progetti.

Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla loro carriera.

Carriera

La carriera dei Coma Cose inizia ufficialmente nel 2017. Tuttavia prima di dare vita a questo progetto musicale, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano avevano già dato il via alle loro carriere soliste. Entrambi infatti erano conosciuti rispettivamente con i nomi d’arte di Edipo e California. Proprio Fausto infatti inizialmente lavora come fonico, e successivamente pubblica ben tre album, che ottengono un discreto successo.

Nel 2017 però arriva la svolta. Il duo entra a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake, con la quale pubblicano nello stesso anno il loro primo EP Inverno ticinese. Nel 2018 aprono i concerti dei Phoenix a Parigi. Solo nel 2019 però il duo pubblica il suo primo album, Hype Aura. In seguito appaiono nella serie televisiva Involontaria di MTV dove cantano in versione acustica per i pazienti all’interno del Istituto nazionale tumori.

Nel 2020 i Coma Cose collaborano al brano Riserva Naturale, appartenente all’album Feat (Stato di Natura) di Francesca Michielin. Come se non bastasse a maggio dello stesso anno Fausto e Francesca appaiono anche nella serie televisiva Summertime prodotta da Netflix. A seguire pubblicano l’EP Due, che contiene per l’appunto solo due brani: Guerre fredde e La rabbia.

Album e canzoni

Questi sono gli album, raccolte ed EP della carriera di Coma Cose. A questi sono stati estrapolate delle canzoni. Ma vediamo i dischi pubblicati fino a ora:

2019 – Hype aura

2021 – Nostralgia

2022 – Un meraviglioso modo di salvarsi

Tra le raccolte:

2019 – Fondamenta

Mentre tra gli EP:

2017 – Inverno ticinese

2020 – Due (feat. Stabber)

Sanremo 2021

A dicembre 2020 i Coma Cose vengono scelti per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Big. Nel corso della kermesse presenteranno la canzone Fiamme negli occhi.

Vediamo invece un estratto del testo di Fiamme Negli Occhi, la canzone che i Coma Cose presenteranno al Festival di Sanremo 2021. Si sono classificati ventesimi.

Sanremo 2023

Nel 2023 i Coma Cose tornano sul palco del Festival di Sanremo. Insieme presenteranno L’Addio.

I Coma Cose a Sanremo 2025

Nel 2025 i Coma Cose ci riprovano e tornano sul palco del Teatro Ariston. Stavolta il duo a Sanremo presta il brano Cuoricini.

E durante la serata cover? Fausto e Francesca proporranno una rivisitazione della canzone “L’estate sta finendo” in duetto con Johnson Righeira.

I concorrenti di Sanremo 2025

Ecco chi sono i concorrenti del Festival di Sanremo 2025 e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni” (RITIRATO) , Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Queste invece le Nuove Proposte:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

