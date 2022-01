1 Le lamentele di Barù

Barù sembra essere davvero stufo. Ieri il concorrente del GF Vip ha sbottato contro la produzione per non avergli dato ascolto, lamentandosi della scarsa pulizia in Casa, data anche dall’aspirapolvere poco funzionante. Un problema che il nipote di Costantino della Gherardesca aveva già sollevato nel corso della puntata di lunedì e che a quanto pare va avanti ormai da diversi giorni (abbiamo visto anche delle immagini delle stanze):

“Velocissimo ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più civile in questa Casa. Abbiamo bisogno di una nuova aspirapolvere. Guarda che oggi che ho. Troppi acari, sto soffrendo l’allergia. Per favore, Alfonso. Se l’ho chiesta? Sì, l’ho chiesta e non mi danno retta, non mi considerano per niente Alfonso. Fai qualcosa Alfonso, te lo chiedo per favore”, ha detto in quella circostanza il gieffino.

Si augurava, evidentemente, che con il trascorrere dei giorni la situazione sarebbe cambiata dopo questo suo accorato appello al Grande Fratello e al conduttore Alfonso Signorini. Ma evidentemente non è così. Questo perché ieri Barù è tornato a lamentarsi della sporcizia in Casa e ha fatto una richiesta, l’ennesima, ben precisa agli autori:

“Questa Casa è piena di polvere. Fa schifo. Veramente invito, anzi no…non vi invito a venirla a vedere perché fa veramente schifo dagli acari e dalla polvere che c’è. Io ho l’asma tutti i giorni, devo fare la pompetta, ho l’asma. Devo prendere anti allergici e antistaminici tutti i giorni”, per poi alzare nuovamente la voce e ribadire “Tutti i giorni”.

Il momento di Barù, però, è stato interrotto dalle telecamere del Grande Fratello Vip, che hanno censurato per dedicarsi ad altro. Ecco qui il video dove vi raccontiamo con le immagini quanto scritto in precedenza…

STO MALE SI FA CENSURARE PER QUALUNQUE COSE #jerù pic.twitter.com/sdewcFfKZH — rossella🤺 (@unagiaslifes) January 19, 2022

La richiesta di Barù verrà presa in considerazione dal Grande Fratello? Nel mentre sempre durante la puntata scorsa il gieffino ha fatto una nomination legata proprio alle pulizie…