1 Barù in Alessandro Borghese Celebrity Chef

Barù, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6, sta per tornare in TV per un’altra avventura. In questo momento, lontano dai riflettori, si sta concentrando sull’apertura di un ristorante a Milano. Nel frattempo, però, lo vedremo nel programma “Alessandro Borghese Celebrity Chef” che avrà inizio il 2 maggio su TV8 alle ore 20:30. Con lui e dopo di lui ci saranno tantissime altre personalità del mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Fatima Trotta e l’ex gieffino, Giorgia Palmasa e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Enrico Bertolino e Melissa Satta. Le coppie dovranno cucinare un intero menù per poi venire giudicati dalla giornalista Angela Frenda, lo chef stellato Enrico Bartolini e dai clienti del ristorante. Secondo quanto riporta anche il sito Isa e Chia, inoltre, lo stesso Borghese ha rivelato:

Di solito arrivano tutti “carichi” ma dopo due minuti gli passa il sorriso. Dopo un po’ ritorna. Perché la cucina professionale di un ristorante è molto più complessa di quella di casa. Il primo piatto è sempre uno shock. Diversi mi hanno chiesto: “Ma perché c’è una fontana?”. Si riferivano al rubinetto gigante che usiamo per riempire i pentoloni… […] Premettiamo una cosa: oggi è molto diffusa la cucina di assemblaggio. Quasi nessuno pulisce più il pollame o cucina un fondo di cottura. Prendono le preparazioni già pronte. Detto questo la fantasia c’è. A volte anche troppa.

Vedremo molto presto quali piatti creeranno Barù insieme a Fatima Trotta. Non ci resta che sintonizzarci su TV8 dal 2 maggio 2022 alle ore 20:30. Nel frattempo andiamo a ricordare gli ultimi sviluppi con Jessica Selassié. I due hanno sviluppato un bel rapporto all’interno del GF Vip 6. Lei era molto presa dal nobile, ma lui non ha mai voluto sbilanciarsi e in seguito l’ha definita solo un’amica. Continua…