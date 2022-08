Barù si allontana dai “Jerù”

Nella giornata di oggi Barù è stato preso di mira da un utente del web, il quale lo ha accusato di prendersi poco cura della sua igiene personale: “Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo“. La risposta dell’ex gieffino non è tardata ad arrivare e la replica è stata: “Mi lavo sempre, sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me penso che puzzo io e mi annuso tutto“. Dopo aver risposto alle domande di fan, quindi, l’ex vippone si è spostato su Twitter e ha lanciato quello che sembrerebbe essere un chiaro appello a tutti quanti. Ha scritto un hashtag, ovvero “#barù“.

Questo gesto si potrebbe interpretare come un voler prendere le distanze dall’hashtag e dai fan che dalla scorsa edizione del GF Vip vorrebbero vedere insieme lui e Jessica Selassié. Di loro se ne è molto parlato nel corso di quei mesi e anche in seguito. Anche se la Principessa in un primo momento sembrava molto presa, alla fine i due non si sono messi insieme. Proprio lui, infatti, a Verissimo per esempio aveva dichiarato:

Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa.

Un altro indizio circa il voler prendere le distanze dai “Jerù“, Barù lo ha dato commentando sotto una serie di post su Instagram. Si tratta di una sorta di fan fiction, alla quale l’ex gieffino ha commentato con: “Ma chi vi conosce… Ma che due co***oni… Lasciatemi in pace“. Seguiteci per tante altre news.

