Un’ex naufraga al GF Vip 7

Manca ormai meno di un mese alla partenza ufficiale del GF Vip 7 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Anche stavolta il programma vedrà la conduzione di Alfonso Signorini, che quest’anno sarà spalleggiato da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti. A breve nel mentre verrà ufficializzato il cast di Vipponi, e finalmente sapremo chi sarà a varcare la porta rossa. Da mesi come sappiamo numerose sono le indiscrezioni circa i possibili concorrenti, e solo negli ultimi giorni sono emersi numerosi nomi che tuttavia non sono stati ancora confermati. Nelle ultime ore come se non bastasse sta girando sul web il nome di una nuova possibile Vippona.

Parliamo di un’ex naufraga, che secondo i pettegolezzi dovrebbe entrare in casa. Di chi parliamo? Di Sarah Altobello. A svelare la notizia è stato il sito iGossip, che ha annunciato di aver saputo da una fonte vicina a Mediaset che la modella avrebbe firmato il contratto e che tra pochi giorni dunque sarà tra i protagonisti della trasmissione.

Nel mentre solo qualche settimana fa gli autori hanno annunciato il primo Vippone del GF Vip 7: Giovanni Ciacci. L’opinionista, che nel mentre ha svelato di essere sieropositivo, nel corso di una chiacchierata con Signorini ha parlato di questa nuova esperienza, affermando:

“Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi. Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast. È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati. E questo è un grande passo verso la civiltà”.

