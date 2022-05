Barù in queste ore ha rilasciato una lunga intervista nel corso del programma radiofonico “Non succederà più“, condotto da Giada De Miceli. La prima domanda alla quale ha risposto il nobile riguarda il Grande Fratello Vip. Perché ha deciso di partecipare al reality? Ecco le sue parole riporta anche dal sito Isa e Chia:

Perché ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip? Per i soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece… Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di cosette che avevo già in canna e buonanotte.

Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì. Io sono sempre stato al di fuori di quel mondo lì. Se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato.