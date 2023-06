NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni canta Disco Paradise

In questo periodo Chiara Ferragni si trova in Puglia con suo marito Fedez e la famiglia a godersi un po’ di relax, senza dimenticare però il lavoro. L’influencer come di consueto sui social network racconta le sue giornate e ieri sera è stata presente nell’imperdibile appuntamento di Battiti Live, in programma nella meravigliosa Bari. E si replicherà anche stasera.

Sui canali ufficiali proprio Fedez ha fatto sapere gli outfit scelti per l’occasione, mostrandosi con l’intera famiglia poco prima del concerto, a cui ha preso parte anche sua moglie.

Chiara Ferragni ha seguito l’esibizione di Fedez, Annalisa, J-Ax e gli Articolo 31 piuttosto divertita e si è posizionata proprio lì nel passaggio tra il palco e la transenna. Come mostrato da questo video anche lei ha cantato a squarciagola Disco Paradise, uno dei tormentoni estivi di questa estate.

Molto concentrata e gasata l’influencer, come tutti i fan presenti, ha mostrato tutto il suo supporto a suo marito e ai suoi colleghi. Fedez successivamente ha publicato tra le storie di Instagram il video dove Chiara Ferragni canta la canzone estiva, come mostrato qui sotto….

Chiara Ferragni canta con il pubblico Disco Paradise a Battiti Live pic.twitter.com/8QuUkA4Mjk — disagiotv (@disagio_tv) June 25, 2023

La stessa Chiara Ferragni sui social ha repostato il breve filmato nelle storie, commentando il tutto con “Groupie n 1”.

Un bel momento che mostra ancora una volta come Chiara Ferragni e Fedez ci siano per i successi l’una dell’altro. E stavolta dato che il rapper ha fatto nuovamente centro con il tormentone estivo, l’influencer ci tiene particolarmente a sottolinearlo, mostrandosi più che partecipe agli eventi live.

Il momento ha ovviamente attirato l’attenzione del pubblico social e non solo e il filmato ha fatto, come sempre, il giro del web tra gli utenti. In molti hanno commentato divertiti Chiara Ferragni e i più hanno sottolineato: “Chiara una di noi”, visto il trasporto manifestato.