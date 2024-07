Oggi su Canale 5 è prevista la terza serata di Battiti Live 2024. Quali sono i cantanti che saliranno sul palco e si esibiranno durante la puntata numero due della trasmissione canora? Ecco come sono divisi i protagonisti di oggi…

Battiti Live: scaletta della terza serata

Oggi 22 luglio dal palco dal Castello Aragonese di Otranto, torna Battiti Live con la musica dell’estate. Ma conosciamo la scaletta di questa terza puntata? Chi saranno gli artisti che si esibiranno e qual è l’ordine di uscita? Qui a seguire vi forniamo l’elenco completo dei protagonisti.

Attenzione, però! Non è da escludere che durante il montaggio possano essere tagliate o spostate alcune parti, rispetto a quanto leggerete qui in seguito. In ogni caso per ora Mediaset Infinity ha fornito il seguente elenco:

Angelina Mango, Mahmood, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Tananai, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, Petit, Gabry Ponte e Mr Rain.

Nella lista dei protagonisti della terza puntata di Battiti Live per la serata del 22 luglio sono i seguenti. Ecco cosa prevede la scaletta: Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, bnkr44, Icy Subzaero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb.

Ovviamente non mancherà anche lo spazio On The Road. Per la terza puntata vedremo:

Alessandra Amoroso si esibirà da Ostuni.

Quando va in onda la terza puntata di Battiti Live

Spesso i palinsesti TV possono subire dei cambiamenti, dunque è lecito chiedersi quando va in onda la terza puntata di Battiti Live e quando ci sarà la prossima puntata.

Il nuovo appuntamento con il programma musicale è previsto per il 22 luglio, mentre la settimana successiva è prevista la quarta serata.

Battiti, in onda su Canale 5, ha la bellezza di 5 puntate totali. Quelle che stiamo vedendo in TV, però, sono state registrate in precedenza. Dal 21 giugno con la prima data a Molfetta, fino a Otranto con l’ultima il 7 luglio.

Prima ogni episodio è stato mandato in televisione su Radio Norba TV, adesso su Canale 5 si potrà seguire il programma.

Chi conduce Battiti Live

Ma chi sono i conduttori di Battiti Live? In questa edizione al timone di conduzione troviamo Alvin e Ilary Blasi. Mentre nel ruolo di inviata social abbiamo Rebecca Staffelli.

Dove vederlo in TV e streaming

Ora che abbiamo visto quella che è la scaletta di Battiti Live per la puntata di oggi, sappiamo anche dove vederlo in TV e streaming?

Dopo la messa in onda su Radio Norba TV, l’appuntamento viene trasmesso su Canale 5 e Mediaset Infinity in diretta. Se però dovessi perderti la puntata, niente paura! C’è sempre modo di recuperare le esibizioni o l’intera serata in streaming.

Sulla piattaforma infatti sono presenti tutti i contenuti di Battiti Live.